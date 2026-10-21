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Bruselas investiga si Booking.com vulnera norma contra anuncios fraudulentos y estafas

Este contenido fue publicado en
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Bruselas, 21 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este miércoles que ha iniciado un procedimiento formal para evaluar si la plataforma de reservas hoteleras Booking.com ha infringido la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no haber evaluado con la debida diligencia ni mitigado de forma efectiva los riesgos relacionados con los anuncios fraudulentos y las estafas de phishing.

La plataforma también podría haber vulnerado la DSA en lo que respecta a la transparencia, ya que no identificó claramente como anuncios los listados cuyos proveedores pagaron por aparecer en una posición más destacada en los resultados de búsqueda mostrados a los usuarios, informó la CE en un comunicado. EFE

rja/mb/rml

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