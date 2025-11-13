Bruselas investigará a Google para determinar si discrimina a medios de comunicación

Bruselas, 13 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este jueves que abrirá una investigación contra Alphabet, empresa matriz de Google, para determinar si ha infringido la Ley europea de Mercados Digitales (DMA por sus siglas en inglés) al discriminar sitios web de medios de comunicación en sus resultados de búsqueda.

Así lo comunicó el Ejecutivo europeo a través de una nota en la que añadió que su labor de seguimiento previo «ha puesto de manifiesto indicios de que Google, basándose en su ‘política de abuso de la reputación del sitio’, está degradando los sitios web y contenidos de los medios de comunicación y otros editores en los resultados de búsqueda de Google cuando dichos sitios web incluyen contenidos de socios comerciales».

La CE apuntó que la investigación se centrará en dicha ‘política de abuso de la reputación del sitio’, ya que «parece afectar directamente a una forma común y legítima que tienen los medios de monetizar sus sitios web y contenidos».

Asimismo, la investigación pretende determinar si la discriminación por parte de Alphabet en los resultados de búsqueda de Google afecta a la libertad de dichos sitios web para llevar a cabo «actividades comerciales legítimas, innovar y cooperar con terceros proveedores de contenido.»

Las infracciones a las que la empresa se enfrentaría en caso de que la investigación encuentre pruebas de incumplimiento de la legislación europea serían de hasta el 10 % del volumen de negocios total de la empresa a nivel mundial o del 20 % en caso de infracción reiterada.

El Ejecutivo europeo prevé que la investigación concluya en un año.

Otra gran plataforma digital, la empresa estadounidense Apple, pidió el pasado mes de septiembre la derogación de la DMA, que pretende combatir las prácticas monopolísticas de los gigantes tecnológicos, tras la decisión de la CE de imponerle una multa de 500 millones de euros por prácticas monopolísticas en su tienda de aplicaciones móviles. EFE

