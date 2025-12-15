Bruselas invierte más de 8 millones en un consorcio sanitario con participación española

Bruselas, 15 dic (EFE).- La Comisión Europea anunció este lunes una inversión de más de 8 millones de euros en el desarrollo de un nuevo dispositivo sanitario para ayudar a los médicos a mejorar el diagnóstico de las enfermedades que necesiten tratarse con antibióticos, que está desarrollando un consorcio en el que participa el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

La herramienta permitirá a los médicos determinar la presencia y el tipo de bacterias en el organismo por lo que podrán recetar el antibiótico más efectivo a los pacientes, contribuyendo así a combatir la resistencia antimicrobiana, que cada año se cobra miles de vidas en toda Europa y cuesta unos 11.000 millones de euros anuales a los sistemas de salud, según dijo el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El dispositivo permitirá a los médicos hacer el diagnóstico en menos de una hora, ya sea en el consultorio o en el departamento de emergencias de un hospital, informó la Comisión.

«A menudo, los doctores deben prescribir antibióticos sin tener un diagnóstico rápido y preciso. Invertir en diagnósticos rápidos les da las herramientas para tratar (las enfermedades) con precisión», dijo la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Además del hospital español, en el consorcio participan la compañía portuguesa Biosurfit S.A.; las neerlandesa ShanX MedTech B.V. y Unitron B.V.; y la finlandesa Aidian Oy. EFE

