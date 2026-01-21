Bruselas lamenta que la Eurocámara lleve el acuerdo con el Mercosur a la Justicia europea

Bruselas, 21 ene (EFE).- La Comisión Europea lamentó este miércoles que el Parlamento Europeo haya decidido remitir el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE por considerar que las cuestiones que plantean los eurodiputados ya han recibido respuesta.

«Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento», dijo el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill preguntado por la decisión.

Añadió que, además, no se trata de nuevas cuestiones, puesto que estas ya han sido abordadas en tratados comerciales en el pasado, en particular en el acuerdo con Chile. EFE

