Bruselas lanza una consulta pública sobre la transparencia de la IA generativa

Bruselas, 4 sep (EFE).- La Comisión Europea abrió este jueves una consulta pública sobre el código de conducta al que espera que se adhieran las empresas de inteligencia artificial generativa para que sus modelos sean transparentes e informen a los usuarios de que están interactuando con una máquina o de que los contenidos pueden estar manipulados.

La ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, que entró en vigor el año pasado y se irá desplegando de forma paulatina hasta 2027, les obliga a ello, por lo que el Ejecutivo comunitario está desarrollando un código de buenas prácticas voluntario para ayudarles a cumplir con la normativa.

Con este objetivo, hoy abrió una consulta pública hasta el próximo 2 de octubre para que empresas, investigadores e instituciones puedan dar su opinión sobre cómo esperan cumplir los requisitos de transparencia, que entrarán en vigor el 2 de agosto de 2026.

Se trata del segundo código de conducta que Bruselas prepara para los modelos de inteligencia artificial generativa, que desde el pasado 2 de agosto ya tienen que cumplir con las obligaciones de derechos de autor y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En concreto, sistemas como ChatGPT (de OpenAI) o Gemini (de Google) están obligados a respetar los contenidos protegidos por derechos de autor y a no proporcionar información discriminatoria ni contraria a los derechos fundamentales.

Precisamente OpenAI y Google forman parte de las más de veinte empresas que han firmado este primer código de conducta, entre las que también están Microsoft, Amazon o IBM.

Sin embargo, Meta se ha negado a firmarlo y xAI, la empresa del magnate Elon Musk, solo ha firmado el apartado de seguridad, pero no el de protección de derechos de autor ni el de protección de los derechos fundamentales. EFE

