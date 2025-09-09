Bruselas llama a invertir más y mejor en prevención tras los incendios de este verano

Estrasburgo (Francia), 9 sep (EFE).- La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, aseguró este martes en el Parlamento Europeo que los incendios forestales acontecidos este verano en los países del sur de Europa demuestran la necesidad de invertir más y mejor en medidas de prevención.

«El mensaje de este verano es alto y claro: Europa debe centrarse más en la prevención de incendios antes de que comiencen. Necesitamos inversiones más orientadas y políticas inteligentes para (tener) unos entornos resilientes a los fuegos», expresó la belga ante los eurodiputados.

Lahbib advirtió de que «Europa es el continente que más rápido se calienta», el doble que la media global desde la década de los 80, lo que «significa que tiene que estar más preparada que nunca para las olas de calor y los incendios».

Así, afirmó que los fuegos «no pillaron por sorpresa» a la Comisión Europea, puesto que la institución había adoptado «medidas firmes» para prepararse, por ejemplo con expertos vigilando «hora a hora» la situación de los bosques, con equipos de bomberos de apoyo a los profesionales locales o con los mapas de Copérnico a su disposición.

Aun así, continuó, «han ardido más de un millón de hectáreas», según los datos de Bruselas hasta el día 3 de septiembre, lo que supone un área» más grande que Chipre», con España y Portugal representando más de la mitad de las hectáreas quemadas.

Con este contexto, la comisaria de Gestión de Crisis apuntó que los incendios de este verano demuestran que la UE está «mejorando, anticipando y respondiendo mejor y más rápido», pero al mismo tiempo se debe «hacer mucho más en prevención y preparación».

«Los incendios seguirán siendo un reto pero podemos prepararnos mejor y reducir al mínimo su impacto. Con una prevención más sólida, una preparación más inteligente y solidaridad, Europa puede proteger sus bosques y también a su gente», insistió. EFE

