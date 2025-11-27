Bruselas llama a una vuelta del orden constitucional tras el golpe en Guinea-Bisáu

2 minutos

Bruselas, 27 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) expresó este jueves su inquietud por el golpe en Guinea-Bisáu e instó a una vuelta al orden constitucional y a la reanudación del proceso electoral, después de que el general Horta N’ta, hasta ahora jefe del Estado Mayor del presidente Umaro Sissoco Embaló, fuera anunciado como nuevo líder del Gobierno de transición.

Bruselas afirmó que el recuento de votos que fue interrumpido por la intervención militar «debería continuar dentro de previsto» y señaló que los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas «deberían ser respetados por todas las partes», según un comunicado del portavoz de la CE Anouar El Anouni.

La Comisión urgió a todas las partes implicadas a «abstenerse de acciones violentas» y a la «liberación de todas las personas que han sido detenidas extrajudicialmente», así como «al respeto de las libertades y derechos fundamentales».

El grupo militar que tomó el poder en la víspera en Guinea-Bisáu anunció este jueves que el general Horta N’ta fue designado para dirigir un periodo de transición de un año por el autodenominado Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público, como se hace llamar la junta en el poder.

N’ta asumió el cargo en una ceremonia celebrada en el cuartel general del Ejército en Bisáu, donde aseguró que los militares intervinieron para «salvaguardar la democracia y la estabilidad política» y atribuyó el golpe a la «intensa actividad de grupos vinculados al narcotráfico» que, dijo, trataron de influir en el proceso electoral para «capturar la propia democracia».

Los militares anunciaron además la prohibición de manifestaciones, huelgas y cualquier acción «que perturbe la paz y la estabilidad del país». EFE

ahg/psh