Bruselas mantiene «contacto estrecho» con EE.UU para aclarar su política arancelaria

Bruselas, 24 feb (EFE).- La Comisión Europea aseguró este martes que mantiene un «contacto estrecho» con el Gobierno estadounidense para saber si respetará el acuerdo comercial que Bruselas y Washington firmaron el año pasado, después de los cambios derivados del fallo del Tribunal Supremo estadounidense.

Tras esa sentencia, Estados Unidos ha empezado a aplicar desde este martes un arancel global del 10 % a los productos extranjeros, pese al reciente anuncio de Trump de que iba a imponer una tasa mundial del 15 %, lo que añade incertidumbre y confusión sobre la política comercial estadounidense.

«Esperamos tener claridad por parte de nuestros socios comerciales, en este caso, Estados Unidos, para saber exactamente qué está ocurriendo, en concreto, sobre la duración de estos nuevos aranceles y sobre el alcance de estos nuevos aranceles», dijo la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria de la institución.

En este sentido, recordó que el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, conversó el sábado con el Secretario de Comercio de EE. UU, Howard Lutnick, y con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y que el lunes participó en la reunión que los ministros de Comercio del G7 celebraron por videoconferencia.

La UE pide a Estados Unidos que respete el acuerdo que el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron en Turnberry (Escocia, Reino Unido).

En virtud de ese pacto, Washington aceptó imponer un arancel del 15 % a la mayoría de productos europeos, mientras que el bloque comunitario se comprometió a importar los estadounidenses al 0 %.

No obstante, la UE aún no está importando libres de aranceles los bienes industriales estadounidenses, porque el Parlamento Europeo aún no ha ratificado el pacto. De hecho, la Eurocámara decidió el lunes suspender el proceso hasta que el Gobierno de Trump aclare si lo va a respetar. EFE

