Bruselas mantiene el expediente a España pese al fracaso de la opa de BBVA por Sabadell

1 minuto

Bruselas, 17 oct (EFE).- La Comisión Europea confirmó este viernes que mantendrá el procedimiento de infracción abierto a España por la opa del BBVA sobre el Sabadell pese al fracaso de la misma, puesto que el expediente se inició en relación a la legislación española usada en el caso, que incumple la normativa comunitaria.

El Ejecutivo comunitario rehusó pronunciarse sobre el resultado de la operación, pero dejó claro que el procedimiento de infracción «continúa», según señaló el portavoz comunitario de Servicios Financieros, Olof Gill, en la rueda de prensa diaria de la institución.

Recordó que el expediente se abrió en relación con ciertas disposiciones de la legislación española que, en opinión de la Comisión, «infringen la ley europea», en concreto la regulación bancaria por «infringir competencias exclusivas del Banco central Europeo y los supervisores nacionales», al tiempo que «restringe la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales». EFE

