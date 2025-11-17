Bruselas mejora la previsión de déficit de España tres décimas para este año, al 2,5 %

1 minuto

Bruselas, 17 nov (EFE).- La Comisión Europea prevé que España reduzca su déficit público hasta el 2,5 % del PIB este año y hasta el 2,1 % en 2026, tres y cuatro décimas por debajo que lo que anticipó en primavera, gracias al aumento de la recaudación fiscal y al menor impacto de las ayudas por la dana.

En 2027, el desvío entre gastos e ingresos se estabilizará en el 2,1 %, según las Previsiones Macroeconómicas de Otoño publicadas hoy por el Ejecutivo comunitario.

España registrará así niveles de déficit público por debajo de las otras tres grandes economías de la eurozona tanto en 2025 como en 2026, incluida Alemania, cuyo déficit aumentará hasta el 3,1 % y 4,0 % de su PIB, respectivamente, así como Francia (5,5 % y 4,9 %) e Italia (3,0 % y 2,8 %), pese a que estas sí lograrán reducir su desvío. EFE

lpc/ahg/lab