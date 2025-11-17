Bruselas mejora su previsión de crecimiento para la eurozona y la UE en 2025

Bruselas, 17 nov (EFE).- La Comisión Europea elevó este lunes cuatro décimas su previsión de crecimiento en 2025 para la eurozona y tres décimas para el conjunto de la Unión Europea, hasta el 1,3 % y el 1,4 % respectivamente, y señaló que el acuerdo entre la UE y Estados Unidos para evitar la guerra comercial en verano ha «aliviado algunas de las incertidumbres» de su previsión anterior.

Para el 2026, no obstante, Bruselas reduce sus previsiones de crecimiento en dos décimas para la eurozona, hasta el 1,2 %, y en una décima para los Veintisiete, hasta el 1,4 %, en un contexto de «persistente incertidumbre» en la política comercial que podrían «potencialmente restringir el crecimiento de la UE más de la esperado». EFE

