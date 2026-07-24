Bruselas moviliza cuatro aviones desde Grecia e Italia para ayudar en incendios en España

Compartir

1 minuto

Bruselas, 24 jul (EFE).- La Comisión Europea anunció este viernes que ha movilizado cuatro aviones Canadair, dos desde Grecia y dos desde Italia, para ayudar a combatir los incendios en España.

«Hemos movilizado cuatro aviones y las imágenes de los satélites de Copérnico están apoyando la respuesta sobre el terreno. Estos aviones estaban posicionados en Grecia y en Italia y se han desplegado ahora en España para ayudar», dijo la portavoz comunitaria encargada de Protección Civil, Anna-Kaisa Itkonen, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El Gobierno español activó el jueves por la noche el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar más recursos contra el fuego a sus socios comunitarios, a raíz de cuatro incendios activos en el centro del país que preocupan especialmente. EFE

lzu/lpc/mb

(vídeo)