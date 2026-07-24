Bruselas moviliza cuatro aviones desde Grecia e Italia para ayudar en incendios en España

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Bruselas, 24 jul (EFE).- La Comisión Europea anunció este viernes que ha movilizado cuatro aviones Canadair, dos desde Grecia y dos desde Italia, para ayudar a combatir los incendios en España.

«Hemos movilizado cuatro aviones y las imágenes de los satélites de Copérnico están apoyando la respuesta sobre el terreno. Estos aviones estaban posicionados en Grecia y en Italia y se han desplegado ahora en España para ayudar», dijo la portavoz comunitaria encargada de Protección Civil, Anna-Kaisa Itkonen, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El Gobierno español activó el jueves por la noche el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar más recursos contra el fuego a sus socios comunitarios, a raíz de cuatro incendios activos en el centro del país que preocupan especialmente.

Los cuatro aviones Canadair movilizados forman parte de la flota de la reserva estratégica de la Unión Europea (UE), que dispone de 22 aviones, cinco helicópteros y 777 bomberos preposicionados en diferentes países del club comunitario, particularmente en las áreas donde se prevé un mayor riesgo de incendios.

«Están listos para apoyar inmediatamente y ayudar a las brigadas locales, están en alerta permanente», dijo la portavoz, que precisó que son los gobiernos nacionales los que tienen que solicitar la ayuda en primer lugar para que la UE movilice medios.

La UE, añadió, está preparada para afrontar situaciones graves debido a que percibe que estos eventos extremos se producen «más frecuentemente» y serán «más duros y brutales» en el futuro.

En paralelo, Bruselas también ha desplegado tres aviones (dos desde Portugal y uno desde Croacia) y dos helicópteros (de Eslovaquia y Chequia) de su flota de reserva para ayudar a combatir los incendios activos en Francia.

La portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, recalcó que «esto es la solidaridad de la UE en acción» y subrayó la «gratitud y respeto» a todas las personas que están luchando contra el fuego en diferentes puntos de la UE.

España encadena otra jornada complicada por los incendios forestales que arrasan gran parte del país, con los servicios de extinción centrados especialmente en la evolución del de Almorox (Toledo) y La Mierla (Guadalajara), que ha devorado hasta la fecha al menos 32.000 hectáreas, a los que se suman fuegos activos en las provincias de Madrid, Ávila y León. EFE

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