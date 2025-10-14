Bruselas multa a Gucci, Chloé y Loewe con 157 millones de euros por fijar precios de venta

Bruselas, 14 oct (EFE).- La Comisión Europea multó esta martes con más de 157 millones de euros en total a las casas de moda Gucci, Chloé y Loewe por imponer restricciones a los comercios minoristas para establecer los precios de venta de los productos de sus marcas con el fin de asegurar que eran similares a los de sus propias tiendas y proteger sus ventas.

Estas limitaciones, que tuvieron lugar entre 2015 y 2023, se aplicaron a vendedores independientes tanto en comercios tradicionales como en línea y para casi todos los productos diseñados y vendidos por las tres firmas, incluidos ropa, productos de cuero, zapatos y accesorios, según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Este comportamiento es contrario a las normas de Competencia comunitarias, por lo que Bruselas ha impuesto multas que ascienden a 119,67 millones de euros en el caso de la italiana Gucci, a 19,69 millones para la francesa Chloé; y 18 millones de euros para la española Loewe, después de que todas se hayan beneficiado de rebajas en la sanción por haber cooperado con la Comisión. EFE

