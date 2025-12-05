Bruselas multa a X con 120 millones de euros en primera decisión por incumplir ley digital

4 minutos

Bruselas, 5 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) multó este viernes a la red social X con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a la ley de servicios digitales comunitaria, en la que es su primera decisión contra una plataforma por violar esa legislación.

Las infracciones de la empresa de Elon Musk, explicó la CE en un comunicado, incluyen el “diseño engañoso” de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

En detalle, la CE impuso una multa de 45 millones de euros por la infracción a causa de la marca de verificación azul, de 35 millones por el repositorio de anuncios y de 40 millones en relación con el acceso a los datos por parte de los investigadores.

La empresa estadounidense dispone ahora de 60 días hábiles para informar a la Comisión de las medidas específicas que tiene previsto adoptar para poner fin al incumplimiento de la DSA ( Digital Services Act, en inglés) en relación con el uso engañoso de las marcas de verificación azules.

Además, contará con 90 días hábiles para presentar un plan de acción en el que se establezcan las medidas necesarias para subsanar las infracciones relativas al repositorio de publicidad y al acceso a los datos públicos para los investigadores.

El Consejo de Servicios Digitales (grupo consultivo independiente) dispondrá de un mes a partir de la recepción del plan de acción de X para emitir su dictamen, mientras que la Comisión dispondrá de otro mes para adoptar su decisión definitiva y fijar un plazo razonable para su aplicación.

El incumplimiento de la decisión de incumplimiento puede dar lugar a multas coercitivas periódicas.

Falta de transparencia

La CE explicó que en X cualquiera puede pagar para obtener el estatus de «verificado» sin que la empresa compruebe de manera significativa quién está detrás de la cuenta, lo que dificulta a los usuarios juzgar la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan.

Sobre los repositorios de publicidad, dijo que X incorpora barreras de acceso y que carecen de información crítica -como el contenido y el tema del anuncio-, así como la entidad jurídica que lo paga, lo que dificulta que los investigadores y el público puedan examinar de forma independiente los posibles riesgos de la publicidad en línea.

Por lo que se refiere a al acceso a los datos públicos de la plataforma por parte de los investigadores, indicó que las condiciones de X les prohíben acceder de forma independiente, incluso mediante el rastreo, y establecen «barreras innecesarias».

El 18 de diciembre de 2023, la Comisión abrió un procedimiento formal para evaluar si X podría haber infringido la DSA en ámbitos relacionados con la difusión de contenidos ilegales y la eficacia de las medidas adoptadas para combatir la manipulación de la información, una investigación que continúa.

Este procedimiento abarcaba también el uso de un diseño engañoso, la falta de transparencia publicitaria y el acceso insuficiente a los datos por parte de los investigadores.

Sobre estos asuntos la CE adoptó conclusiones preliminares el 12 de julio de 2024 y una decisión de incumplimiento.

Fuentes comunitarias explicaron que, para calcular el montante de la sanción, tienen en cuenta que sea proporcional a la infracción y que no pueda superar el 6 % del volumen de negocios anual global, tal y como está recogido en la DSA, de manera que aclararon que la multa no se fija como un porcentaje de esos ingresos.

Críticas de EE.UU.

Ante las críticas de Estados Unidos a las leyes digitales comunitarias, la portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Pinho, dijo durante la rueda de prensa diaria de la institución que han «acordado no estar de acuerdo sobre cómo algunas personas en EE.UU. ven nuestra legislación», que aseguró no busca censurar.

«La decisión de hoy nada tiene que ver con moderar contenidos, es sobre provisiones de transparencia», señaló por su parte el portavoz comunitario Thomas Regnier. EFE

