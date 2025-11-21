Bruselas no comenta la condena de García Ortiz por ser un tema a abordar a nivel nacional

1 minuto

Bruselas, 21 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) rehusó este viernes comentar la condena al fiscal general del Estado en España, Álvaro García Ortiz, e indicó que es un tema que deben abordar las autoridades judiciales a nivel nacional.

«No comentamos los casos individuales. Esto es una cuestión que debe ser abordada por el sistema de justicia español», dijo el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

El Tribunal Supremo condenó el jueves a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados en relación a la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. EFE

