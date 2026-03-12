Bruselas no ve problemas de suministro de gas y petróleo para la UE

2 minutos

Bruselas, 12 mar (EFE).- La Comisión Europea dijo este jueves, en el decimotercer día de guerra en el golfo Pérsico, que la Unión Europea (UE) no afronta problemas de seguridad de suministro de petróleo o gas de forma inmediata, aunque sí hay preocupación por la escalada de precios.

La valoración del Ejecutivo comunitario viene después de que este jueves se reunieran dos grupos de coordinación sobre petróleo y sobre gas, con funcionarios europeos, responsables de los Estados miembros y personal de agencias de la UE.

«De las discusiones del grupo de coordinación sobre petróleo no se ha desprendido ninguna preocupación inmediata sobre la seguridad del suministro», dijo en rueda de prensa la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen.

Agregó que los expertos vigilan la situación ante la posibilidad de que se prolongue la interrupción temporal de los suministros por el conflicto bélico en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán y por donde en tiempos de paz pasa alrededor del 20 % del crudo mundial.

«La Comisión esta preparada para tomar todas las medidas necesarias en coordinación con los Estados miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)», señaló Itkonen.

En la reunión comunitaria también se trató sobre la decisión de los 32 países miembros de la AIE de liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para aliviar la presión de los mercados.

La Comisión Europea subrayó que se trata de una decisión «voluntaria» de los países y que deben notificarla a ese organismo con sede en País antes de las 18.00 horas de este jueves.

En cuanto al gas, el Ejecutivo comunitario tampoco teme por el abastecimiento, pero sí hay «más preocupación sobre el alza de los precios», agregó la portavoz.

El grupo de coordinación de petróleo volverá a reunirse el próximo 19 de marzo para hacer balance y preparar la reunión de la AIE del día 25, mientras que el de gas también se citará de nuevo la próxima semana, aunque la fecha está aún por definir. EFE

jaf/par/llb