Bruselas obliga a Google a abrir sus sistema operativo a proveedores de IA

Bruselas, 27 ene (EFE).- La Comisión Europea obligó este martes a Google a abrir el sistema operativo Android a los competidores que quieren ofrecer servicios de inteligencia artificial en los dispositivos móviles, así como a fomentar la libre competencia entre los motores de búsqueda.

En el marco de la ley de mercados digitales, que establece la libre competencia entre las grandes empresas de internet, dio hoy seis meses a la compañía para cumplir con la normativa y, si no lo hace, podría abrirle un expediente en el futuro. EFE

