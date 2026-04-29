Bruselas permitirá subvencionar una mayor parte de la factura energética de la industria

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Bruselas, 29 abr (EFE).- La Comisión Europea permitirá a los países cubrir con ayudas públicas una mayor parte de la factura energética de los sectores más expuestos al impacto de la guerra en Oriente Medio, en particular la industria electrointensiva, el transporte ferroviario y por carretera, la agricultura y la pesca o el transporte marítimo de corto recorrido.

Este nuevo esquema, sin embargo, no recoge nuevas posibilidades para el sector de la aviación porque considera que la legislación comunitaria ya permite medidas «suficientes» para prestar apoyo a las compañías aéreas en el escenario actual.

Bruselas adoptó este miércoles un nuevo marco temporal de ayudas de Estado que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año y que busca aliviar las consecuencias del conflicto en los sectores más expuestos al encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes por el cierre del Estrecho de Ormuz. EFE

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