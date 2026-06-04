Bruselas pide a España adoptar medidas prevención accidentes en instalaciones industriales

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Bruselas, 4 jun (EFE).- La Comisión Europea emitió este jueves un dictamen dirigido a España en el que da al Gobierno dos meses para garantizar la conformidad con las normas europeas de prevención de accidentes graves y respuesta de emergencia para instalaciones industriales como la química, la petroquómica y el almacenamiento de combustibles.

En junio de 2025, el Ejecutivo europeo mandó a España un requerimiento para enmendar deficiencias en la transposición de la Directiva comunitaria Seveso III, que tiene como objetivo prevenir accidentes graves en instalaciones industriales relacionados con sustancias peligrosas y limitar el impacto de estos en la salud humana y el medio ambiente.

En un comunicado, la Comisión advirtió hoy de que «aunque España ha aclarado algunas cuestiones, siguen existiendo lagunas», citando, por ejemplo, «los parámetros que deben tenerse en cuenta al revisar los planes de emergencia, las fichas de datos de seguridad de las sustancias peligrosas, y los datos e información mínimos que deben incluirse en el informe de seguridad».

Bruselas consideró que estos aspectos «son importantes para preparar una respuesta de emergencia coherente» y añadió que España todavía no ha facilitado un calendario provisional para la adopción de la legislación requerida ni ha presentado un proyecto de texto.

La Comisión dio así un plazo de dos meses al Gobierno español para «responder y adoptar las medidas necesarias». En caso de incumplimiento, el Ejecutivo comunitario podrá remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. EFE

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