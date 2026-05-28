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Bruselas pide a España que explique cómo protegerá a trabajadores de exposición al plomo

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Bruselas, 28 may (EFE).- La Comisión Europea abrió este jueves expediente a España y otros nueve países por no haber incorporado aún a su legislación nacional la directiva europea sobre la protección de los trabajadores frente a la exposición al plomo y sus compuestos inorgánicos y para los diisocianatos, algo que debían haber hecho antes del pasado 9 de abril.

La directiva que España debería haber traspuesto enmienda una norma anterior para reducir significativamente los valores límite biológicos y ocupacionales para el plomo y sus compuestos inorgánicos a los que los trabajadores pueden verse expuestos, además de para establecer por primera vez valores límite de exposición ocupacional vinculantes para los diisocianatos, explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Bruselas señala que el plomo es «una sustancia reprotóxica peligrosa» para la que «no se puede establecer científicamente un nivel seguro de exposición», mientras que los diisocianatos son «sensibilizantes cutáneos y respiratorios» que se asocian con «asma ocupacional y otros efectos graves para la salud».

La carta de emplazamiento que la Comisión ha enviado a España, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia, Luxemburgo, Hungría, Polonia, Portugal y Eslovaquia abre un proceso que puede concluir una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

España tiene ahora dos meses para contestar a la carta con sus explicaciones y incorporar la directiva a su legislación nacional antes de que la Comisión dé el siguiente paso en el procedimiento de infracción, el envío de un dictamen motivado. EFE

lzu/mas/psh

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