Bruselas pide a los países UE que medidas energéticas eviten más inflación y déficit

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Bruselas, 7 abr (EFE).- La Comisión Europea recordó este martes a los Estados miembros de la UE que las medidas que adopten para mitigar el alza de precios energéticos deben ser «coordinadas, temporales y definidas», y pidió que no disparen la inflación ni el déficit.

«Las medidas no pueden provocar inflación ni pueden llevar a un aumento del déficit», dijo este martes en rueda de prensa la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen.

La portavoz del Ejecutivo dijo que la Comisión ha recibido la carta enviada este fin de semana por Alemana, Italia, España, Portugal y Austria, en la que esos países piden un impuesto a los beneficios de las energéticas para distribuir «de manera equitativa» las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

«La carta debe verse en el contexto del aumento de los precios del petróleo y del diésel, y está muy claro que los altos precios de la energía deben abordarse», agregó la portavoz, quien añadió que la Comisión analizará la petición.

Mañana, miércoles, el Ejecutivo celebrará una reunión técnica del grupo de coordinación de petróleo y el jueves de gas, citas que servirán para analizar con los Estados miembros la situación en el conjunto de la Unión Europea.

«Lo más importante en estos momentos este tener una fotografía completa», dijo Itkonen, quien precisó que en la reunión sobre petróleo se abordará también la cuestión de la escasez del combustible para aviones.

En paralelo, la Comisión prepara una «caja de herramientas» para ayudar a los Veintisiete a reaccionar a la crisis de precios, si bien Bruselas aún no tiene fecha para presentarla. EFE

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