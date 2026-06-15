Bruselas pide aportaciones para reforzar la resiliencia hídrica y los océanos

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Bruselas, 15 jun (EFE).- La Comisión Europea abrió este lunes dos consultas públicas para preparar una futura estrategia de investigación e innovación sobre océanos y agua, destinada a reforzar la resiliencia hídrica, la protección marina y el liderazgo tecnológico europeo en este ámbito.

«Apoyarán el desarrollo de un enfoque ‘de la fuente al mar’, una forma de proteger el agua desde su punto de origen -como un manantial de montaña o la lluvia- hasta el océano», y que abarca ríos, lagos, zonas costeras, aguas subterráneas y mares, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Las convocatorias, abiertas hasta el 2 de agosto de 2026, forman parte de la Estrategia de Resiliencia Hídrica de la UE y del Pacto Europeo por los Océanos, y buscan orientar futuras inversiones comunitarias en investigación e innovación, incluidas las de Horizonte Europa para el periodo 2028-2034 y el Fondo Europeo de Competitividad.

Una de las consultas se centrará en prioridades de investigación marina, como la protección y restauración de ecosistemas, la observación oceánica y la economía azul sostenible, mientras que la otra abordará la gestión del agua dulce, la eficiencia, la reutilización y las soluciones innovadoras para una gestión sostenible del agua. EFE

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