Bruselas pide eliminar la retención en origen al pago de dividendos entre firmas en la UE

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Bruselas, 24 jun (EFE).- La Comisión Europea propuso este miércoles eliminar las retenciones de impuestos en origen para todos los pagos de dividendos, intereses y regalías entre empresas en distintos países de la Unión Europea y simplificar los trámites para que las compañías puedan beneficiarse de esa exención, con el fin de ahorrarles 5.300 millones de euros al año.

La iniciativa forma parte de un paquete de medidas para simplificar la legislación fiscal de la UE con las que Bruselas prevé ahorrar 8.000 millones de euros al año y proporcionará la mayor parte de esa reducción de costes para las empresas, que se enmarca en los esfuerzos del bloque para mejorar su competitividad económica.

Aunque la legislación comunitaria ya prevé que no se apliquen retenciones en origen a este tipo de pagos entre empresas de un mismo grupo, en la práctica muchos Estados miembros siguen efectuando la retención y las compañías que intentan obtener el reembolso se enfrentan a procesos engorrosos y largos, por lo que en la práctica muchas renuncian.

Actualmente, para beneficiarse de la exención se exigen en algunos casos requisitos mínimos de participación en las sociedades vinculadas implicadas en la operación y se permite a Estados establecer procesos de autorización previa para verificar quién puede obtenerla.

La propuesta plantea enmendar las normas para que la exención se aplique a todos los pagos con dividendos, intereses y regalías entre empresas de la UE, lo que supone ir más allá de las operaciones intragrupo, aunque la mayoría de los flujos seguirán siendo de este tipo, según explicaron fuentes comunitarias.

Asimismo, elimina procedimientos previos al permitir que sea la propia empresa la que determine si es elegible para la exención y el control se lleve a cabo a posteriori; y simplifica los procesos para reclamar un reembolso de lo pagado llegado el caso.

«Una empresa que pague regalías a su filial en otro Estado miembro estará ahora exenta de la retención fiscal sobre dicho pago transfronterizo dentro de la UE. Se acabaron los largos trámites iniciales. Ya no será necesario lidiar con complejos y engorrosos procedimientos de reembolso que, en ocasiones, tardan años en completarse», dijo el comisario europeo de Fiscalidad, Wopke Hoekstra, en una rueda de prensa.

Bruselas espera que la medida facilite la financiación, anime a invertir y mejore la competitividad de las empresas comunitarias a las que calcula que les ahorrará 5.300 millones de euros al año. De ellos, 3.400 millones corresponderían a retenciones a cuenta que se pagaban sin deber, según fuentes comunitarias.

La Comisión Europea, no obstante, prevé dar a los Estados ocho años a partir de la entrada en vigor de la nueva norma para que la apliquen.

A esta iniciativa se suman otras dentro del bautizado como «ómnibus de simplificación fiscal», por ejemplo, el establecimiento de topes homogéneos para los gastos por intereses que las empresas pueden deducirse fiscalmente, con el fin de acabar con las divergencias a la hora de aplicar esta medida de lucha contra la evasión.

En concreto, pasará a ser obligatorio en todos los países un máximo deductible del 30 % del Ebitda (resultado bruto antes de tasas, intereses, depreciación y amortización) o de 3 millones de euros, el que sea más alto, ya que hasta ahora estos umbrales eran orientativos y en algunos casos se fijaban por debajo.

Menos obligaciones

Asimismo, se suavizarán ciertas obligaciones para las empresas, empezando por eliminar algunos requisitos de información para las multinacionales que se solapan con los que ya exige la OCDE.

Es el caso también de las empresas de ventas en línea, dónde elevan los umbrales a partir de los cuales estas están obligadas a informar al fisco hasta los 3.000 euros anuales en ventas, lo que «eliminará las obligaciones para más de 10 millones de vendedores privados, sobre todo de productos de segunda mano».

«Imagina que estás vendiendo ropa de bebé de segunda mano en una plataforma online. Antes del cambio, cuando vendías 30 pijamas, la plataforma tenía que dar tu información a las autoridades tributarias. Ahora la plataforma solo tiene que hacerlo cuando hayas vendido artículos por más de 3.000 euros al año. Esto son grandes noticias», dijo Hoekstra.

Las iniciativas tienen que ser negociadas y aprobadas por los Estados miembros para entrar en vigor. EFE

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