Bruselas pide ideas para proteger el sistema energético de ciberataques y cambio climático

Bruselas, 15 sep (EFE).- La Comisión Europea abrió este lunes una consulta pública para recoger propuestas que sirvan de base a la próxima revisión del marco de seguridad energética de la UE, con el objetivo de reforzar el sistema frente a riesgos como los ciberataques, los impactos del cambio climático o la inestabilidad geopolítica.

«El sistema energético europeo está expuesto a nuevos riesgos, como los ciberataques, los efectos del cambio climático y un panorama geopolítico turbulento. Para que los suministros energéticos sigan siendo estables y seguros (…), necesitamos un marco de la UE más sólido y con visión de futuro», declaró en un comunicado el comisario de Energía, Dan Jørgensen.

El Ejecutivo comunitario señaló que el sistema energético de la UE es fiable, pero agregó que «la evolución del contexto geopolítico, tecnológico y climático exige un enfoque más resiliente y adaptable» capaz de «anticipar y responder a nuevos desafíos».

La Comisión Europea espera adoptar el nuevo marco normativo a comienzos del año próximo y para ello tendrá en cuenta las contribuciones a la consulta pública, que está abierta hasta el próximo 13 de octubre. EFE

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

