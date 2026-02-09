Bruselas pide opiniones sobre cómo desarrollar la política climática después de 2030

2 minutos

Bruselas, 9 feb (EFE).- La Comisión Europea abrió este lunes dos consultas públicas sobre cómo desarrollar la política climática de la Unión Europea a partir de 2030, y en particular sobre el papel de los objetivos climáticos nacionales y las flexibilidades, así como sobre el posible uso de créditos internacionales.

La Unión Europea acordó el pasado diciembre marcarse el objetivo jurídicamente vinculante de reducir las emisiones de CO2 del bloque en un 90 % en 2040 respecto a los valores de 1990.

Ese hito, que aún precisa de la aprobación formal de la Eurocámara y del Consejo de la UE, incorpora flexibilidades para ayudar a los países a alcanzar el objetivo.

Una vez anclada la meta, la Comisión irá presentando iniciativas legislativas concretas para alcanzar el objetivo, como hizo con la reducción del 55 % prevista para 2030.

El Ejecutivo comunitario empezará a presentar esas propuestas en el «último trimestre de 2026», pero antes quiere recabar opiniones de agentes interesados.

Lo hará a través de las consultas públicas lanzadas este lunes sobre la futura arquitectura climática de la UE posterior a 2030, que contribuirán a evaluar el papel de los objetivos climáticos nacionales -actualmente contemplados en los Reglamentos de Reparto del Esfuerzo y de Uso de sobre Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (LULUCF)- y de las flexibilidades en la política climática de la UE después de 2030.

«Esto incluye la posibilidad de utilizar créditos internacionales de alta calidad para contribuir adecuadamente al objetivo de 2040», precisó la Comisión en un comunicado.

La Comisión anima a una amplia participación de todas las partes interesadas y del público en general hasta el 4 de mayo de 2026. EFE

jaf/mb/crf