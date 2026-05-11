Bruselas plantea actualizar las reglas de ayudas públicas a aeropuertos y aerolíneas

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Bruselas, 11 may (EFE).- La Comisión Europea somete desde este lunes a consulta pública las nuevas reglas de ayudas de Estado para el transporte aéreo, que prevén limitar las ayudas para cubrir gastos operativos a los aeropuertos con menos de un millón de pasajeros pero dan más margen para conceder apoyo a la inversión.

«El continuado crecimiento, los ambiciosos objetivos de descarbonización y retos como la pandemia de Covid-19 y la crisis energética requieren un enfoque modernizado sobre las reglas de ayudas de Estado para la industria de la aviación», señaló el Ejecutivo comunitario en un comunicado, en el que destacó la «importante transformación» del sector desde que se aprobó la normativa actual en 2014.

Bruselas propone introducir cambios en la concesión de ayudas públicas para cubrir gastos operativos, de modo que solo estén permitidas para los aeropuertos con menos de un millón de pasajeros anuales puesto que se considera que aquellos con mayor tráfico pueden cubrir sus propios costes.

Para los que no llegan al medio millón de pasajeros, la Comisión asume que no pueden ser viables sin ayudas públicas, pero dado que solo cubren una parte pequeña del tráfico y tienen un efecto limitado sobre la competencia, plantea que los países queden exentos de tener que notificar este tipo de apoyo estatal.

En el caso de los aeropuertos que cuentan con entre medio millón y un millón de pasajeros anuales, la Comisión plantea permitir que se concedan ayudas durante un periodo transitorio de cinco años, algo que justifica por el «significativo» descenso del tráfico que arrastran desde la pandemia.

Las normas actuales prevén que puedan ser elegibles para este tipo de ayudas a los costes operativos los aeropuertos con hasta tres millones de pasajeros.

Por otra parte, el Ejecutivo comunitario plantea reducir el umbral para que los Estados puedan conceder ayudas destinadas a la inversión en aeropuertos, desde los cinco millones de pasajeros que exigen ahora las normas hasta los tres millones de pasajeros, lo que ampliaría el número de potenciales beneficiarios.

La concesión de ayudas, sin embargo, tendría que venir aparejada con condiciones «verdes» -en materia climática o medioambiental- cuando el objetivo sea crear nueva capacidad en el aeropuerto en cuestión.

Bruselas propone asimismo eliminar la posibilidad de ayudas «a emergentes» para la creación de nuevas rutas aéreas, que se ha utilizado «raramente» desde que se incluyó en las normas de 2014. «En un mercado de transporte aéreo totalmente liberalizado en la UE, se espera que las aerolíneas cubran el riesgo de operar nuevas rutas», señaló la institución.

Por último, la Comisión sugiere un análisis más simplificado de los potenciales efectos distorsionadores de las ayudas públicas en aeropuertos cercanos, que cubriría el impacto en un «área geográfica más grande» alrededor del aeropuerto que recibe el apoyo público.

Bruselas discutirá estas modificaciones con los Estados miembros con el objetivo de adoptar la versión final de las nuevas reglas durante el primer trimestre de 2027 para un sector de la aviación que es clave para que el bloque logre su objetivo de reducir en un 90 % las emisiones de CO2 de todo el sector del transporte para 2050. EFE

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