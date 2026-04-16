Bruselas planteará teletrabajo entre medidas de ahorro energético sin carácter obligatorio

3 minutos

Bruselas, 16 abr (EFE).- La Comisión Europea prevé incluir la idea de teletrabajar un día a la semana entre una serie de propuestas que presentará para ahorrar energía ante la carestía de combustibles fósiles por el conflicto en Oriente Medio, que en ningún caso tendrán carácter obligatorio.

«Nunca microgestionaremos a nuestros ciudadanos ni les diremos cómo vivir sus vidas», dijeron a EFE fuentes comunitarias a propósito de la comunicación que el próximo miércoles presentará el Ejecutivo comunitario, que en principio incluirá también sugerencias para limitar viajes de trabajo no esenciales y fomentar el transporte público.

Las informaciones sobre la supuesta intención de la Comisión Europea de imponer un día semanal de teletrabajo han llevado a la portavoz del Gobierno de España, Elma Sainz, a pedir «total prudencia y cautela» ante medidas incluidas en borradores que aún no se han presentado formalmente.

Ese documento, que al tratarse de una comunicación no es vinculante por su propia naturaleza, recogerá recomendaciones basadas en el plan de ahorro energético difundido el mes pasado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA).

Esa agencia ha sugerido aumentar el teletrabajo cuando sea posible, reducir los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 kilómetros por hora, fomentar el transporte público, alternar el acceso de coches privados a las carreteras en grandes ciudades según el día o evitar los viajes en avión cuando existan alternativas, entre otras.

«Es erróneo decir que la Comisión obliga a la gente a bajar la temperatura», agregaron las fuentes, que señalaron que las recomendaciones se inspiran en la «muy buena experiencia» de las medias tomadas durante la crisis de precios de la energía de 2022, cuando la UE logró reducir un 13 % su consumo de gas.

La comunicación que presentará el miércoles la Comisión, en todo caso, servirá para nutrir el debate que mantendrán los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en la cumbre informal que se celebrará los próximos jueves y viernes en Chipre.

Desde el inicio de la guerra, el Ejecutivo comunitario ha mantenido que no hay riesgo de desabastecimeinto energético por ahora, pero que la situación podría cambiar en función del tiempo que esté bloqueado el estrecho de Ormuz, y Bruselas ha recomendado a los países ahorrar energía y llenar los almacenes de gas.

«Nos enfrentamos a una situación muy seria (…). No hay que hacerse ilusiones de que será corto, porque no lo será» dijo Jørgensen en rueda de prensa al término de una reunión extraordinaria por videoconferencia de ministros de Energía de los países de la UE el pasado 30 de marzo.

Jørgensen describió esa guía de la AIE como una fuente de inspiración y precisó que «no hay una solución única».

«No esperamos que todos los Estados miembros implementen los diez puntos, pero es una muy buena caja de herramientas», comentó el socialdemócrata danés. EFE

jaf/ahg/psh