Bruselas prepara un segundo paquete de compras para Ucrania con foco en la defensa aérea

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Bruselas, 28 may (EFE).- La Comisión Europea abrió este jueves la puerta a incluir capacidades de defensa aérea y antimisiles en el segundo paquete de adquisiciones del préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, tras los devastadores ataques rusos del fin de semana pasado contra Kiev.

El primer «calendario de productos» del componente militar del préstamo ya fue recibido y se destinará a drones, pero existe un segundo en discusión que podría llegar «en el transcurso del próximo mes» y adaptarse a las necesidades «más urgentes sobre el terreno, incluidas las capacidades de defensa aérea y antimisiles», aseguró hoy un portavoz comunitario en la rueda de prensa diaria de la institución.

La declaración llega un día después de que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hablara por teléfono con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, tras el ataque masivo del domingo contra territorio ucraniano: un millar de drones, misiles balísticos y de crucero y el hipersónico Oréshnik, con un saldo de al menos cuatro muertos y un centenar de heridos.

«La defensa aérea y las capacidades en materia de drones y antidrones se encuentran entre las prioridades de defensa más urgentes de Europa. Y Ucrania será plenamente integrada en estos esfuerzos», dijo Von der Leyen en su cuenta de X al término de la reunión.

La Comisión señaló en un comunicado que la firma del acuerdo de préstamo esta semana, y su ratificación hoy por el Parlamento ucraniano junto a un memorando de entendimiento, «allanan el camino hacia los primeros desembolsos, previstos para junio».

El primer tramo ascenderá a 9.100 millones de euros, de los que 5.900 millones irán destinados a defensa, de los 28.300 millones de euros que se desembolsarán del préstamo en 2026.

«Semanas decisivas» para la adhesión

Sobre la adhesión, la Comisión apuntó como foros decisivos el Consejo de Asuntos Generales del 16 de junio y la cumbre de líderes de los días 18 y 19, fechas en que Bruselas estudia proponer la apertura del primer clúster de negociación, que agrupa requisitos fundamentales como el Estado de derecho y los derechos humanos.

«Las próximas semanas serán decisivas», recalcó Von der Leyen en su mensaje.

La alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, calificó entretanto de «muy buena idea» la propuesta alemana de conceder a Ucrania un estatus de «miembro asociado», al considerar que permitiría «avanzar más rápido» en su acercamiento a los Veintisiete, mientras varios ministros del flanco oriental reclamaron abrir los seis grupos de capítulos ya en junio.

Clave en ese proceso será la posición del nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, cuyo país ha bloqueado hasta ahora el avance de la adhesión ucraniana y que se reunirá el viernes con Von der Leyen en Bruselas, según la Comisión. EFE

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