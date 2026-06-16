Bruselas presenta plan de acción para reducir presión migratoria en el Canal de la Mancha

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Bruselas, 16 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este martes un plan de acción destinado a reducir la presión migratoria en el Canal de la Mancha, que conecta el Océano Atlántico y el mar del Norte, con retos que van desde el fortalecimiento de las fronteras y de la diplomacia a lo largo de la ruta hasta el desmantelamiento de mafias que la gestionan.

Esta hoja de ruta propone medidas operativas que comienzan en los países de origen y tránsito y se extienden a lo largo de toda la ruta, y califica la migración irregular a través del Canal como «un desafío particular que provoca la pérdida de vidas en el mar y genera una importante presión sobre el control fronterizo, el orden público y la capacidad de acogida de los Estados miembros más directamente afectados», dijo la CE en un comunicado.

«Además, fomenta los movimientos no autorizados a través de la UE y el espacio Schengen y consolida las redes delictivas organizadas que facilitan el tráfico de migrantes», añadió el Ejecutivo comunitario.

Los cruces ilegales de fronteras a la salida por la ruta del Canal de la Mancha han disminuido un 44 % en lo que va de 2026, aunque siguen siendo elevados, con casi 64.000 intentos de cruce en 2025, según la Comisión.

La CE señaló que el Reino Unido es «un socio clave para aprovechar al máximo el potencial de este plan de acción» que parte de las medidas ya aprobadas por el lado británico, como el acuerdo bilateral de repatriación recíproca suscrito con Francia en agosto del pasado año 2025.

En 2025, 41.472 migrantes llegaron a las costas británicas (un 14 % más que en 2024), una cifra en todo caso menor al ‘récord’ de 2022, cuando se registraron 45.774 entradas irregulares, según datos del Home Office (el Ministerio de Interior del Reino Unido).

Entre las medidas que se plantean, se encuentra la del «reforzar los esfuerzos mediante un enfoque integral de la ruta migratoria», para «coordinar y promover las campañas de información de la UE y el Reino Unido para los migrantes en los países de origen y tránsito, así como intensificar la cooperación en materia de retornos y readmisiones».

También se elaborará un mapa de las redes de contrabando a lo largo del Canal de la Mancha con el apoyo de Europol -agencia de cooperación policial europea-, y se estudiarán medidas para interrumpir las cadenas de suministro logístico de las pequeñas embarcaciones, el principal método de transporte que utilizan los migrantes para llegar al Reino Unido.

Por último, la Comisión propuso reforzar la capacidad operativa en las fronteras entre los Estados miembros y el Reino Unido «con el fin de mejorar el conocimiento de la situación, el intercambio de información y la cooperación operativa».

Esto incluye el refuerzo del Centro Europeo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes de Europol y de la Célula Conjunta de Inteligencia británico-francesa en Calais, así como el despliegue de personal y equipos de Frontex (como medios de vigilancia) a lo largo de las fronteras del Canal de la Mancha y del Mar del Norte. EFE

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