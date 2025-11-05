Bruselas presenta un plan para avanzar hacia la exención de visados de Armenia

2 minutos

Bruselas, 5 nov (EFE).- La Comisión Europea presentó este miércoles un plan de acción para Armenia que impulsará reformas en ámbitos como la gestión de las fronteras o la seguridad de los documentos de viaje, con el objetivo de avanzar hacia la total exención de visados de los ciudadanos de ese país.

El plan, presentado en Ereván, define los requisitos técnicos y políticos que Armenia debe cumplir antes de que pueda poner en marcha un régimen de exención de visados ​​para sus ciudadanos, precisó la Comisión Europea en un comunicado.

Para Bruselas, es un «paso significativo hacia la plena liberalización de visados ​​entre la UE y Armenia».

El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, dijo que el plan «representa mucho más que la libertad de viajar» y añadió que con las reformas previstas, Armenia ayudará a reforzar la seguridad de la UE.

«Una movilidad clara y regulada facilita los viajes legales y ayuda a prevenir la migración irregular», añadió Brunner.

El plan impulsará reformas en áreas como la seguridad de los documentos de viaje, la gestión de fronteras y migración, el orden público, las relaciones exteriores y los derechos fundamentales.

El diálogo UE-Armenia sobre la liberalización de visados ​​se inició en septiembre de 2024. Diez años antes, en enero de 2014, habían entrado en vigor los acuerdos para la facilitación de visados entre las partes.

Cuando Armenia haya cumplido todos los puntos del plan de acción, se considerará concluido el proceso, lo que facilitará y abaratará los viajes de los ciudadanos armenios a Europa para estancias cortas, de menos de 90 días en cualquier período de 180 días. EFE

