Bruselas presenta una «brújula» para guiar la estrategia cultural de la UE a largo plazo

2 minutos

Bruselas, 12 nov (EFE).- La Comisión Europea presentó este miércoles una «Brújula Cultural» para guiar la estrategia a largo plazo en el ámbito de la cultura y del patrimonio cultural de los Estados miembros, una medida con la que Bruselas busca, entre otros objetivos, fomentar «la identidad europea».

Entre otras medidas, plantea establecer una nueva Carta de los Artistas Europeos para asegurar unas condiciones de trabajo justas en el ámbito de la cultura, un nuevo Premio Europeo de Artes Escénicas y un diálogo con los agentes culturales.

También prevé apoyar el reconocimiento mutuo de los «pases culturales y del patrimonio cultural» que se expidan en los distintos países y ampliar iniciativas como la Ruta Cultural DiscoverEU, que permite a los jóvenes explorar la diversidad de Europa cada año, así como la tarjeta de descuento para jóvenes en el marco de Erasmus+.

Otra iniciativa será la creación de una red de Embajadores Culturales Juveniles para debatir asuntos de política cultural.

La «Brújula cultural» contempla asimismo una estrategia de IA para los sectores cultural y creativo y una actualización de la ya existente sobre relaciones culturales internacionales.

El objetivo de todas estas medidas es «configurar la política cultural de la UE y garantizar que la cultura desempeñe un papel central en el fomento de la identidad europea, la celebración de la diversidad y la promoción de la excelencia».

Además, Bruselas presentó este miércoles un proyecto de Declaración que incluye un nuevo compromiso político para promover y apoyar la cultura en Europa.

La Comisión invitó hoy a los colegisladores, el Consejo (países UE) y el Parlamento Europeo, a firmar ese documento para poder hacer realidad esta «visión para la cultura».

La iniciativa de hoy se suma a otras anteriores, como la Nueva Agenda Europea para la Cultura de la Comisión (2018) y el Plan de Trabajo de la UE para la Cultura 2023-2026. EFE

mb/ahg/fpa