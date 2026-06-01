Bruselas presenta una hoja de ruta para la eliminación progresiva de pruebas con animales

2 minutos

Bruselas, 1 jun (EFE).- La Comisión Europea presentó este lunes una hoja de ruta para la eliminación progresiva de las pruebas con animales en las evaluaciones de seguridad química, con el objetivo de garantizar la transición hacia métodos que no exijan ese tipo de experimentación.

La hoja de ruta busca la sustitución gradual de las pruebas en 15 ámbitos, incluidos los productos químicos para uso industrial y de consumo, los plaguicidas y biocidas, los productos farmacéuticos y los aditivos alimentarios, y establece indicadores que permitirán supervisar el progreso en la aplicación de las acciones y recomendaciones.

En particular, permitirá supervisar el progreso en la aplicación de las acciones y recomendaciones e incluye 22 acciones organizadas en tres pilares.

El primero de ello contempla acciones para acelerar el desarrollo y la adopción de enfoques alternativos, con más de 30 recomendaciones destinadas a reemplazar, reducir o perfeccionar las pruebas con animales en las evaluaciones de seguridad ambiental y para la salud humana, indicó la Comisión en un comunicado.

El segundo pilar busca mantener a Europa a la vanguardia de la investigación y la innovación, con acciones que incluyen el aprovechamiento de la inteligencia artificial y los macrodatos para el desarrollo de metodologías.

El tercero se centra en la colaboración en Europa y otros países, incluido el establecimiento de un marco para facilitar la implementación y fomentar la colaboración con los organismos reguladores a nivel internacional.

La Comisión comenzará a implementar la hoja de ruta de inmediato, en estrecha colaboración con los Estados miembros, las agencias de la UE y las partes interesadas y para 2029 organizará una conferencia de alto nivel para evaluar los progresos realizados.

En 2023, en respuesta a la iniciativa ciudadana europea «Salvemos los cosméticos libres de crueldad animal: comprometámonos con una Europa sin pruebas en animales» , la Comisión se comprometió a desarrollar una hoja de ruta integral para la eliminación progresiva de las pruebas en animales para las evaluaciones de seguridad química. EFE

mb/asa/crf