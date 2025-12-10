Bruselas presionará a Francia para que facilite las interconexiones energéticas con España

Bruselas, 10 dic (EFE).- La Comisión Europea espera convencer a Francia para que acelere las interconexiones energéticas con la península Ibérica «reforzando el diálogo», aportando soluciones técnicas y mejorando las reglas para repartir los costes de los proyectos.

«Francia ha sido reticente a tener más interconectores» pero «evita 40 apagones al año» gracias a sus nexos eléctricos con otros países, dijo en una rueda de prensa el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, en la presentación de una hoja de ruta del Ejecutivo para reforzar las redes eléctricas y de hidrógeno.

Ese plan contempla ocho «autopistas energéticas» que el Ejecutivo comunitario quiere desatascar, entre los que se cuentan dos redes de alta tensión de España a Francia a través de los Pirineos por Navarra y Aragón, y el corredor del hidrógeno que irá de Portugal a Alemania a través de España y Francia.

«Para tener menos apagones en el futuro hay que tener más interconectores», dijo el socialdemócrata danés, quien añadió que «todos los países europeos se beneficiarán de un sistema más integrado» y confió en que nuevas normas para repartir mejor los esfuerzos de inversión permitan que se avance en la creación de esas infraestructuras.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, por su parte, señaló que entre los Veintisiete existe un «amplio apoyo» a la ambición de la Comisión de integrar mejor las redes energéticas europeas.

En cuanto a cómo presionar a Francia para que desbloquee las interconexiones con el sur, apeló a la «capacidad de reforzar el diálogo» de la Comisión y relacionó la necesidad de integrar mejor el sistema con la crisis de precios de la energía derivada de la invasión de Rusia sobre Ucrania.

«Nunca sabemos lo que puede pasar y dónde, luego cuanto más conectados estemos, mejor podremos reaccionar», dijo la socialista española. EFE

