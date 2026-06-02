Bruselas prevé dar más margen presupuestario a los estados para gasto público en energía

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Bruselas, 2 jun (EFE).- La Comisión Europea prevé flexibilizar las reglas fiscales para permitir que los Estados de la Unión Europea gasten hasta el 0,3 % de su PIB en medidas energéticas sin que este gasto compute para el cálculo del déficit, como habían sugerido España e Italia, según confirmaron este martes fuentes europeas.

Esta flexibilidad estará limitada tanto en tiempo, hasta 2028, como en su alcance, ya que podrá aplicarse a aquellas medidas de apoyo a empresas y hogares enfocadas en la transición ecológica -por ejemplo inversiones en energías renovables o bombas de calor- pero no podrán beneficiarse de la misma iniciativas destinadas a los combustibles fósiles.

Ese 0,3 % de PIB en gasto adicional en energía que se permitirá a los países se enmarcará dentro del aumento del 1,5 % del PIB del gasto en defensa autorizado hasta 2028 para los Estados que tengan activada la llamada «cláusula de escape» nacional, con lo que el desvío máximo permitido no cambiaría.

Los países podrán efectuar un gasto adicional que no compute de hasta el 0,3 % del PIB anual en 2026, 2027 y 2028, pero el total del mismo no podrá superar el 0,6 % del PIB en el conjunto de los tres ejercicios, indicaron fuentes europeas.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió por carta al Ejecutivo comunitario ampliar la flexibilidad que ya contemplan las normas para el gasto en defensa también a las iniciativas para mitigar el impacto del encarecimiento de la energía provocado por la guerra en Oriente Medio.

También España había solicitado esta flexibilidad presupuestaria al Ejecutivo comunitario, aunque en su caso pedía aplicarla al gasto destinado a iniciativas para mejorar la seguridad energética a largo plazo, como las inversiones en infraestructuras o renovables, y no tanto para las medidas urgentes por el conflicto.

Lo hicieron primero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la UE en Chipre a finales de abril y, después, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el consejo de ministros de Economía y Finanzas del bloque.

Se espera que los detalles de la medida se den a conocer mañana por la Comisión Europea, que presenta su llamado Paquete de Primavera del Semestre Europeo, dentro del cual evalúa las finanzas públicas y emite recomendaciones económicas para los 27 Estados miembro.

Bruselas dará este paso a pesar de que en las últimas semanas había indicado en varias ocasiones que las reglas fiscales actuales ya incluyen flexibilidad suficiente, al tiempo que remarcaba que cualquier medida para hacer frente al actual encarecimiento de los precios debe ser temporal y estar orientada a los hogares y las empresas más afectadas. EFE

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