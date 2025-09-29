Bruselas propondrá medidas sobre alquileres de corta duración y especulación en vivienda

Bruselas, 29 sep (EFE).- La Comisión Europea prepara un plan para promover la vivienda asequible en la Unión Europea que contemplará medidas contra la especulación inmobiliaria y sobre los alquileres de corta duración en las ciudades y regiones más tensionadas, anunció este lunes el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen.

«Nuestro plan también incluirá medidas concretas y significativas para apoyar a las ciudades y regiones sometidas a mayor presión. Una de estas medidas será una nueva legislación sobre alquileres de corta duración (…). Soy plenamente consciente de que es un tema complejo, por lo que me comprometo a abordarlo con firmeza, pero también con justicia», dijo el comisario danés.

Jørgensen se expresó así durante una conferencia sobre vivienda asequible en Copenhague, según el discurso difundido por su equipo a la prensa en Bruselas.

El comisario también indicó que ese plan que el Ejecutivo comunitario prevé presentar el próximo marzo, contendrá acciones a nivel europeo, nacional, regional y local.

Bruselas quiere duplicar el apoyo a la vivienda a través de la política de cohesión e intentar que el próximo presupuesto de la UE a largo plazo destine más fondos a esa materia.

La Comisión trabaja también en flexibilizar las ayudas de Estado, simplificar y acelerar normas de planificación, permisos y contratación y actuar para aliviar al millón de personas sin techo en la Unión Europea, además impulsar la inversión privada, pero atajando la especulación.

«La inversión privada debe desempeñar un papel y un papel fundamental. Existe amplio margen para inversiones que equilibren rendimientos estables con responsabilidad social. Pero en Europa no hay lugar para la especulación egoísta sobre una necesidad básica como la vivienda. Por tanto, actuaremos contra la financiarización de nuestro parque de viviendas», dijo. EFE

