Bruselas propone aumentar un 3,7 % el presupuesto de la UE para 2027

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Bruselas, 10 jun (EFE).- La Comisión Europea presentó este miércoles el borrador de presupuesto de la UE para 2027, en el que propone un aumento de las cuentas comunes de un 3,7 % para alcanzar los casi 200.000 millones de euros, según informó la institución en un comunicado.

En concreto, Bruselas pide elevar a 199.900 millones de euros los compromisos de pago en el próximo ejercicio (el límite máximo que el bloque podrá asignar en 2027), frente a los 192.800 millones que fueron acordados para las cuentas de este año.

Como es habitual, los fondos agrícolas y regionales representan más de la mitad del borrador presupuestario, con 54.000 millones asignados a la PAC, 44.00 millones al fondo de desarrollo regional (FEDER) y al Fondo de Cohesión y 14.500 millones al Fondo Social Europeo.

Además, el presupuesto prevé destinar 13.800 millones a investigación e innovación, especialmente a través del programa Horizonte Europa (12.800 millones) y reserva también 3.100 millones para el programa de infraestructuras Conectar Europa, 1.100 millones al programa Europa Digital y 2.300 millones para el programa espacial del bloque.

Con respecto a la defensa, Bruselas plantea asignar 1.000 millones al Fondo Europeo de Defensa (EDG), 844 millones al programa para la industria de este ámbito (EDIP), 256 millones para apoyar la movilidad militar y 115 millones para estimular la innovación en este sector a través del programa Agile.

En cuanto al medioambiente y la acción climática, el borrador presupuestario prevé una dotación de 1.300 millones para el Fondo de Transición Justa que financia actuaciones para impulsar la descarbonización de regiones dependientes de los combustibles fósiles y otros 846 millones para el programa LIFE de defensa del medioambiente y la biodiversidad.

Por otro lado, la Comisión Europea plantea destinar 3.400 millones a la gestión de fronteras y la gestión de los flujos migratorios, al tiempo que reserva 15.500 millones a distintas actuaciones del bloque en el exterior, entre ellas 10.100 millones para el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI), 2.100 millones para ayudas a los países con negociaciones de adhesión y 2.000 millones para ayuda humanitaria.

Con respecto a Ucrania, el presupuesto de la UE para 2027 contempla 4.000 millones en ayudas para Kiev a través de la llamada Facilidad Ucrania, a los que habría que sumar 2.200 millones en préstamos previstos dentro de este instrumento y la parte que se desembolse en el próximo ejercicio del nuevo crédito de 90.000 millones (se pagarán 1.200 millones en intereses en 2027 por este préstamo).

Con todo, el total de pagos previstos para 2027 (tanto de compromisos de ese mismo año como de ejercicios anteriores) asciende a 212.000 millones (un 7 % más) superando así la cifra de compromisos, algo habitual en los últimos presupuestos de cada marco financiero plurianual (MFP), según explica Bruselas sobre unas cuentas que cerrarán el periodo 2021-2027. EFE

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