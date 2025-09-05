The Swiss voice in the world since 1935

Bruselas propone crear un área de flujo de datos «libres y seguros» entre UE y Brasil

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 5 sep (EFE).- La Comisión Europea propuso este viernes la creación de un espacio de flujo de datos libre y seguro entre la Unión Europea (UE) y Brasil.

Para ello, Bruselas inició el proceso para adoptar una «decisión de adecuación» en materia de protección de datos con Brasil, informó esa institución.

Ese tipo de decisión es una medida que certifica que un país ofrece un nivel de protección de datos personales equivalente al de la UE con vistas a simplificar las transferencias y eliminar la necesidad de garantías adicionales.

Según la Comisión, Brasil garantiza un nivel de protección de datos, «adecuado, comparable al de la UE».

Una vez adoptada, la decisión de adecuación permitirá el libre flujo de datos para empresas, administraciones públicas y proyectos de investigación.

Por su parte, las autoridades brasileñas han iniciado un proceso para adoptar una decisión equivalente que permita el libre flujo de datos brasileños hacia la UE.

La vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, dijo en rueda de prensa que «En estos tiempos de incertidumbre, debemos colaborar más estrechamente con nuestros socios» y añadió que la UE comparte «retos comunes» y «estrechos vínculos culturales y económicos».

Por su parte, el comisario de Democracia y Justicia, Michael McGrath, aseguró que Brasil «ha construido un marco sólido para la protección de la privacidad y los datos personales, firmemente arraigado en la protección de los derechos fundamentales».

Añadió que cuando se protegen los datos personales, «también se protegen los derechos de los consumidores, garantizando que las personas tengan control, transparencia y seguridad en sus interacciones con empresas y servicios».

El proyecto de decisión se remitirá ahora al Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) para su dictamen.

Como parte del procedimiento de adopción, la Comisión también solicitará la aprobación de un comité compuesto por representantes de los Estados miembros de la UE.

Además, el Parlamento Europeo tiene derecho de escrutinio sobre las decisiones de adecuación. Una vez finalizado este procedimiento, la Comisión podrá proceder a la adopción de la decisión final de adecuación.

Una vez implantada, el funcionamiento de la decisión de adecuación estará sujeto a revisiones periódicas llevadas a cabo por la Comisión, junto con las autoridades europeas de protección de datos. EFE

mb/rja/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR