Bruselas propone deducciones totales de algunos gastos en I+D para competir con EE.UU.

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Bruselas, 24 jun (EFE).- La Comisión Europea propuso este miércoles que las empresas de toda la Unión Europea puedan beneficiarse de una deducción fiscal del cien por cien por algunos gastos en Inversión y Desarrollo (I+D), en particular la compra de activos tangibles como maquinaria, con el fin de potenciar estas actividades y competir con Estados Unidos o Reino Unido, que ya aplican estas deducciones.

La medida forma parte de un paquete de «simplificación» de la normativa fiscal de la Unión Europea con el que Bruselas pretende ahorrar a las compañías del bloque 8.000 millones de euros en costes en diez años y por el que enmendará una decena de directivas europeas con el objetivo de hacer más competitiva la economía del bloque.

El Ejecutivo comunitario subraya que las diferencias entre los marcos legales de cada Estado miembro hacen que no haya un nivel mínimo de apoyo fiscal al I+D, lo que «pone a la UE en una posición menos ventajosa cuando se trata de la competitividad frente a sus grandes socios comerciales internacionales» ya que, según precisan fuentes comunitarias, Estados Unidos o Reino Unido permiten ya la deducción total de estas inversiones.

«Al igual que nuestros socios clave, deberíamos asegurar que las empresas de la UE pueden beneficiarse de esto», apunta en su propuesta.

Bruselas plantea, en concreto, establecer una deducción por I+D a nivel de la UE, como «estándar mínimo» con el fin de garantizar la deductibilidad total de ciertos gastos en I+D, en concreto, «los gastos de capital en plantas, maquinaria y activos tangibles utilizados directamente para I+D o para apoyar las instalaciones de I+D».

Los contribuyentes pueden deducir los gastos admisibles inmediatamente en el período impositivo en el que se incurren, o bien en cualquiera de los cuatro períodos impositivos posteriores, explica la Comisión, que propone introducir estas disposiciones en la Directiva europea contra la elusión de impuestos.

Bruselas deja libertad a los Estados para dar más apoyo si así lo desean, pero con este mínimo quiere abordar el hecho de que los países suelen tener medidas de apoyo para los activos intangibles, pero no tanto los tangibles, y el retraso de la UE con respecto a otros socios en las inversiones en I+D, sobre todo privadas.

Para evitar abusos, la propuesta exige que el gasto deducible se use para I+D durante al menos tres años y prevé que se pueda revertir la deducción cuando la empresa se deshaga de los activos, los demuela o deje de ser su propietaria.

Bruselas estima que la medida aumentará el PIB de la UE en un 0,2 % y ahorrará a las empresas 265 millones de euros al año en gastos de cumplimiento. EFE

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