Bruselas propone extender protección a ucranianos pero excluye a personas en edad militar

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(Actualiza con más detalles de la propuesta)

Bruselas, 26 jun (EFE).- La Comisión Europea propuso este viernes una nueva extensión otro año más de la protección temporal a ciudadanos ucranianos que hayan huido de la guerra, hasta el 4 de marzo de 2028, pero excluyó de este mecanismo adoptado en 2022 a personas en edad militar que no hayan abandonado aún el país.

«Para mantener el marco de protección creíble y alineado con las necesidades legítimas de Ucrania, nuestra propuesta prevé que no se conceda protección temporal a las personas a las que no se les permita salir del país debido a sus obligaciones militares en virtud de la legislación ucraniana», explicó el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, en una rueda de prensa.

Esta exención estará dirigida mayormente a hombres entre 23 y 60 años, lo que Bruselas justifica como una forma de «conciliar las necesidades de protección con la capacidad general de Ucrania de defenderse de la guerra de agresión ilegal de Rusia», aunque las personas que, en el país, hayan sido despojada de sus obligaciones militares podrán acogerse también a la protección.

Una fuente comunitaria matizó que la nueva excepción no afectará a los actuales beneficiarios de protección internacional, ni a sus posibles obligaciones militares en Ucrania, por lo que todas aquellas personas que ya se benefician de dicha protección seguirán haciéndolo en la próxima etapa.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario recordó la importancia de que los Estados miembros «intensifiquen los preparativos para una transición coordinada» fuera de esta protección temporal, que debe incluir tanto la posibilidad de obtener la residencia legal a largo plazo como oportunidades para «el retorno y la reintegración sostenibles en Ucrania cuando la situación lo permita».

«Desde el inicio de la guerra, los ciudadanos europeos han acogido a los ucranianos y les han ayudado sin dudarlo, lo que, de hecho, demuestra claramente el compromiso europeo de apoyar a Ucrania y a los ucranianos que huyen de la guerra de agresión de Rusia», destacó Brunner.

Aunque la propuesta se encuentra en un estado inicial, el Ejecutivo comunitario prevé elevarla al Consejo de la UE para su adopción tan pronto como se pueda para luego ser publicada en el Diario Oficial de la Unión.

Ante un posible argumento de discriminación por sexo en la nueva normativa, fuentes comunitarias recalcaron que la legislación ucraniana sobre las obligaciones militares está redactada «de forma neutra» y no divide entre hombres y mujeres.

El mecanismo de protección temporal es un marco jurídico excepcional, activado en marzo de 2022 tras el inicio de la invasión rusa, que otorga a los desplazados de Ucrania el derecho inmediato a residir, trabajar, acceder a atención médica y escolarizar a los menores en cualquier país del bloque comunitario, eludiendo los largos procesos de las solicitudes de asilo tradicionales.

En la última reunión de ministros de Interior de la UE en Luxemburgo, España, que ha recibido a 267.000 ciudadanos ucranianos, se posicionó a favor de un «enfoque común» en este asunto, y sostuvo que este mecanismo «no puede ser una herramienta a largo plazo», según expresó el ministro del sector, Fernando Grande-Marlaska. EFE

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