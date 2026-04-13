Bruselas propone facilitar las ayudas públicas a los sectores más afectados por la guerra

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Bruselas, 13 abr (EFE).- La Comisión Europea propuso este lunes adoptar un Marco Temporal de ayudas de Estado que dé más margen a los Gobiernos para conceder este tipo de apoyo a los sectores más vulnerables a la crisis en Oriente Medio, como la agricultura, la pesca, el transporte por carretera o el transporte marítimo de corta distancia dentro de la Unión Europea.

La propuesta, avanzada esta mañana por la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, forma parte de las medidas que Bruselas está preparando para ayudar a los Estados a aliviar el impacto económico de la guerra para los hogares y empresas más afectados, que incluirá también otro tipo de iniciativas en el ámbito energético o fiscal.

El borrador que la Comisión Europea consultará con los Estados miembros incluye, además del nuevo Marco, una modificación temporal del régimen de ayudas del Pacto de Industria Limpia que permitirá conceder mayor apoyo para abordar los repuntes del precio de la electricidad, según explicó la institución en un comunicado.

En concreto, Bruselas plantea permitir que los Estados miembros concedan un «apoyo calibrado y temporal» a los sectores más afectados cubriendo una parte del aumento del precio del combustible o de los fertilizantes con respecto al nivel anterior al 28 de febrero de 2026, basándose en el consumo de los beneficiarios.

Asimismo, propone una medida «simplificada» que les permitiría dar una «cantidad limitada de ayuda por empresa», con excepción en este caso del sector de transporte marítimo de corta distancia dentro de la UE, para la que podrían basarse en las estadísticas pertinentes sin necesidad de monitorizar el consumo individual.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario plantea aumentar la ayuda máxima que los Estados pueden conceder para cubrir los costes de la electricidad de las industrias de alto consumo energético por encima del tope del 50 % que fija actualmente el Marco de ayudas de Estado del Pacto de Industria Limpia.

Esa legislación permite dar temporalmente apoyo a sectores electrointensivos para cubrir esos costes a cambio de que los beneficiarios inviertan en proyectos que puedan reducir el coste del sistema eléctrico, con el fin de atajar la desventaja que les generan los precios de la electricidad frente a competidores de terceros países y evitar así que se lleven sus actividades fuera de la UE.

Además de estas propuestas, la Comisión «está dispuesta a evaluar, caso por caso y sujeto a varios requisitos, medidas temporales que pueden incluir la subvención del coste del combustible para la generación de electricidad a partir de gas, con el fin de reducir los costes generales de la electricidad», según señaló en su comunicado.

En general, el Ejecutivo comunitario ha insistido en que las medidas que tomen los Gobiernos nacionales para aliviar los efectos de la crisis no solo deben ser temporales y selectivas, sino que además deben evitar aumentar el consumo de combustibles fósiles.

Bruselas preguntará ahora a los Estados sobre la iniciativa, así como sobre si creen necesarias medidas adicionales, y evaluará «rápidamente» sus respuestas «con el objetivo de adoptar un Marco Temporal para finales de abril».

Los tratados de la UE permiten conceder ayudas para el desarrollo de sectores económicos específicos si es para abordar riesgos económicos inesperados, de ahí que la Comisión Europea haya aprobado en el pasado este tipo de marcos temporales para facilitar el apoyo estatal frente a las consecuencias de la pandemia o la crisis energética generada por la guerra en Ucrania. EFE

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