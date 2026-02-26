Bruselas propone perseguir el uso de la impresión 3D para la producción ilícita de armas

1 minuto

Bruselas, 26 feb (EFE).- La Comisión Europea presentó este jueves una propuesta de directiva para combatir el tráfico ilícito y otros delitos relacionados con las armas de fuego en la Unión Europea (UE), que pone el foco en la persecución de la impresión 3D para su producción ilícita.

La directiva planteará definiciones comunes de delitos cometidos con armas de fuego y penas asociadas, así como una mayor cooperación entre los Estados miembros y mejoras en la recopilación y utilización de datos para una mayor armonización.

Las armas de fuego ilícitas «representan una amenaza grave para la seguridad pública, lo que facilita el terrorismo, la delincuencia organizada, la violencia de bandas y otros delitos graves», según explicó la Comisión en un comunicado. EFE

