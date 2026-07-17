Bruselas propone que la industria pueda emitir más CO2 a cambio de inversiones verdes

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Bruselas, 17 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este viernes una revisión del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (ETS, en inglés), la principal herramienta de política climática del bloque, en la que propone permitir a la industria comunitaria emitir más CO2 de lo previsto hasta ahora a cambio de mayores inversiones en descarbonización.

Este sistema obliga a plantas industriales, aviación y sector marítimo a comprar derechos de emisión para liberar dióxido de carbono a la atmósfera, pero la cantidad de estos créditos se va reduciendo cada año, lo que encarece su precio e incentiva la adopción de tecnologías y procesos más limpios.

La normativa vigente, pensada para los objetivos climáticos de 2030, prevé una reducción anual de los derechos de emisión del 4,4 % que conduciría al final de estos créditos en 2039. Pero la reforma desvelada hoy, que debe ser acordada ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, rebaja ese porcentaje al 3,5 % desde 2030 y al 1,7 % desde el 2036.

En la práctica, esto supone que las plantas industriales que se rigen por este sistema podrán emitir más toneladas y durante más años de lo previsto hasta ahora. EFE

asa/ahg

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