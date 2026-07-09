Bruselas propone régimen de sanciones contra traficantes de personas y crimen organizado

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Bruselas, 9 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este jueves crear un régimen de sanciones específico para perseguir a nivel europeo a quienes trafican con seres humanos, incluyendo a migrantes, o participan en otros tipos de crimen organizado, incluyendo tráfico de armas y drogas o lavado de dinero.

Junto a la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, el Ejecutivo comunitario planteó un nuevo régimen para poner en el punto de mira a actividades ilícitas que, por su naturaleza sistemática y organizada, amenacen a la seguridad y los valores de la Unión Europea aunque tengan origen fuera de su territorio.

«Todos tenemos un objetivo común: destruir el negocio de los traficantes de migrantes y salvar la vida de los miles de personas que sueñan con una vida mejor», dijo en un comunicado la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, que añadió que debe ser Europa la que decida «quién viene y en qué circunstancias».

En concreto, bajo este nuevo régimen se sancionará a individuos y entidades involucrados en tráficos de migrantes, tráfico de seres humanos y otras actividades relativas a drogas ilegales, manufactura y comercio con armas y lavado de dinero, dijo la Comisión Europea en un comunicado.

Las sanciones que se aplicarán a personas y entidades involucradas en estos delitos serán la congelación de sus activos en la UE y la prohibición para otras entidades de poner a su disposición fondos o recursos económicos, así como la prohibición de entrar a territorio europeo o transitarlo.

Las propuestas de sanciones se presentan al Consejo de la Unión Europea (los países), que deben aprobarlas por unanimidad. EFE

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