The Swiss voice in the world since 1935

Bruselas propone reducciones arancelarias para aplicar el acuerdo comercial con EE.UU.

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 28 ago (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este jueves dos medidas para reducir aranceles a importaciones estadounidenses, lo que permitiría aplicar de forma retroactiva desde el 1 de agosto el acuerdo logrado con Estados Unidos que limita al 15 % los aranceles generales a productos de la Unión Europea.

La primera medida propone eliminar los aranceles a los productos industriales estadounidenses y dar un acceso preferencial al mercado comunitario a una serie de productos pesqueros y agrícolas no sensibles de Estados Unidos, mientras que la segunda defiende prolongar el trato libre de aranceles para la langosta, incluyendo ahora además la langosta procesada, explicó la CE en un comunicado. EFE

rja/cat/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR