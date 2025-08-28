Bruselas propone reducciones arancelarias para aplicar el acuerdo comercial con EE.UU.
Bruselas, 28 ago (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este jueves dos medidas para reducir aranceles a importaciones estadounidenses, lo que permitiría aplicar de forma retroactiva desde el 1 de agosto el acuerdo logrado con Estados Unidos que limita al 15 % los aranceles generales a productos de la Unión Europea.
La primera medida propone eliminar los aranceles a los productos industriales estadounidenses y dar un acceso preferencial al mercado comunitario a una serie de productos pesqueros y agrícolas no sensibles de Estados Unidos, mientras que la segunda defiende prolongar el trato libre de aranceles para la langosta, incluyendo ahora además la langosta procesada, explicó la CE en un comunicado. EFE
rja/cat/vh