Bruselas propone su propia misión para inspeccionar el oleoducto Druzhba en Ucrania

2 minutos

Bruselas, 12 mar (EFE).- La Comisión Europea anunció este jueves que ha propuesto una misión de investigación para inspeccionar parte del oleoducto ‘Druzhba’ en territorio ucraniano, por el que Hungría recibe petróleo desde Rusia y que dejó de funcionar tras un ataque ruso el pasado 27 de enero.

«Estamos manteniendo intensas conversaciones y contactos con Ucrania sobre esta cuestión, como ya viene ocurriendo desde hace un par de semanas, así como con los Estados miembros más afectados. Puedo informarles de que hemos propuesto una misión para inspeccionar el oleoducto a Ucrania», dijo la portavoz europea de Energía, Anna-Kaisa Itkonen.

La portavoz añadió que no dispone de más detalles y que el Ejecutivo comunitario está «a la espera de una respuesta».

Hungría y Eslovaquia crearon a finales de febrero una comisión de investigación para analizar el estado del oleoducto y determinar si realmente existen obstáculos para reanudar el tránsito del crudo ruso ya que, según el mandatario ultranacionalista húngaro, Viktor Orbán, éste «se cerró solo por motivos políticos».

Este miércoles, un grupo de responsables del Ejecutivo de Orbán, encabezado por el secretario de Estado de Energía, Gábor Czepek, anunció su entrada en territorio ucraniano con este mismo objetivo.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Ucrania dijo que la delegación enviada por el Gobierno húngaro no tiene carácter oficial y ha entrado en el país como puede hacerlo cualquier persona con pasaporte del espacio Schengen.

Orbán ha vetado la emisión de la deuda necesaria para financiar el crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania aprobado por la Unión Europea (UE) en diciembre y afirma que no cambiará su postura hasta que Kiev restablezca el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría. EFE

par/ahg/psh