Bruselas propone un préstamo con activos rusos y emitir deuda común para apoyar a Ucrania

1 minuto

Bruselas, 3 dic (EFE).- La Comisión Europea propuso este miércoles dos vías para financiar la ayuda a Ucrania en los próximos años: un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones y la emisión de deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto de la Unión Europea.

Aunque el Ejecutivo comunitario y la mayoría de los Veintisiete consideraban que el «préstamo de reparación» financiado con los activos rusos congelados era la mejor opción para apoyar a Kiev, la oposición frontal de Bélgica, que alberga la mayoría de esos activos en la UE, y el rechazo del Banco Central Europeo a actuar como garante del crédito han llevado a Bruselas a plantear dos posibilidades. EFE

