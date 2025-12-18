Bruselas publica directrices para aplicar los nuevos límites de amianto en el trabajo

3 minutos

Bruselas, 18 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) publicó este jueves directrices con las que pretende ayudar a los Estados miembros a aplicar la normativa aprobada en 2023 que reducía los límites de exposición al amianto en el trabajo, y también amplió la lista de enfermedades profesionales que pueden surgir por la exposición al asbesto en el puesto laboral.

En 2023, la Unión Europea aprobó una nueva ley que reducía inicialmente el límite de exposición al amianto en el trabajo de 0,1 a 0,01 fibras de asbesto por cm³.

Después de un período de transición máximo de seis años, los Estados miembros deberían utilizar una tecnología más moderna y sensible para detectar fibras a través de la microscopía electrónica.

Tendrían que disminuir el nivel a 0,002 fibras de amianto por cm³ excluidas las fibras finas o a 0,01 fibras de amianto por cm³ incluidas las fibras finas.

La Comisión Europea recordó hoy en un comunicado que esa directiva revisada debe estar incluida en la legislación nacional de los Estados miembros para el próximo 21 de diciembre.

Con las directrices, Bruselas pretende ayudar a los países, las empresas y los trabajadores a implementar la nueva norma.

«Las directrices se desarrollaron con aportaciones de los sindicatos, organizaciones empresariales, empresas, autoridades nacionales y expertos de la salud y la sanidad. Proporcionan información clara y práctica para gestionar los riesgos relacionados con el amianto en sectores como la construcción, renovación y mantenimiento», expuso el Ejecutivo comunitario.

Agregó que también incluyen ejemplos de la vida real y «estudios de caso» de los Estados miembros para «ayudar a los empleadores y los trabajadores a reducir la exposición y evitar el cáncer».

Asimismo, la Comisión amplió hoy la lista de enfermedades que pueden estar vinculadas a la exposición al amianto.

«Alrededor del 75 % de los cánceres laborales en la UE están relacionados con el amianto. Basándose en las últimas pruebas médicas y científicas, la Comisión ha actualizado su recomendación sobre enfermedades profesionales», indicó Bruselas.

Explicó que esa actualización «promoverá el reconocimiento uniforme de estas enfermedades en los Estados miembros, así como el apoyo y la compensación necesarios para los trabajadores afectados».

Bruselas añadió el cáncer de laringe, el cáncer de ovario, las placas pleurales con afectación pulmonar y el derrame pleural benigno a su lista de enfermedades que pueden surgir por la exposición al amianto en el trabajo.

«La Comisión insta a los Estados miembros a incluirlas en sus sistemas nacionales de indemnización por accidentes de trabajo», apuntó Bruselas.

El Ejecutivo comunitario también pidió a los países que actúen para garantizar que los trabajadores diagnosticados con cáncer de colon, de recto o de estómago puedan recibir una compensación cuando se establezca un vínculo con la exposición al amianto en el trabajo.

Igualmente, se llamó a los Estados a mejorar la prevención, el diagnóstico, la investigación y la recopilación de datos en ese ámbito. EFE

jug/ahg/rod