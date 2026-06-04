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Bruselas quiere avances «significativos» con China ante un déficit que es «insostenible»

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París, 4 jun (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, subrayó este jueves su determinación para equilibrar la balanza comercial con China en la que actualmente la Unión Europea (UE) tiene un déficit «insostenible» y dijo esperar de los contactos bilaterales avances «significativos».

«Mi objetivo es abordar nuestras preocupaciones de forma práctica y con la vista puesta en obtener resultados, no en escalar el conflicto», señaló Sefcovic en París, donde asistió a la reunión ministerial anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El responsable europeo se reunió en ese marco con el viceministro chino de Comercio, Li Chenggang, con el que dijo que se habían centrado en examinar la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en equilibrar la relación bilateral.

Su mensaje al representante chino es que ambas partes deben analizar con mucho detalle «lo que se está convirtiendo en un déficit comercial con China (de la UE) insostenible», de 1.000 millones de euros diarios.

Señaló que se trata de que puedan aumentar las exportaciones a China que «es una economía enorme» pero absorbe un volumen de exportaciones de los Veintisiete inferior del que va dirigido a Suiza.

Avanzó que para abordar esos desequilibrios habrá equipos europeos que van a ir a China y en el sentido inverso para preparar sus próximos encuentros bilaterales con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao. EFE

ac/cat/fpa

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