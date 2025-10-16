Bruselas quiere el «muro antidrones» para fin de 2027 y vigilancia oriental un año después

Bruselas, 16 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) propone que el “muro antidrones” que quiere desplegar en el este de Europa esté plenamente operativo a finales de 2027, y el sistema de vigilancia del flanco oriental un año después, según una hoja de ruta presentada este jueves para que la Unión Europea alcance en 2030 plena preparación militar.

“Las recientes amenazas han puesto de manifiesto que Europa está en peligro. Debemos proteger a todos los ciudadanos y cada centímetro cuadrado de nuestro territorio. Y Europa debe responder con unidad, solidaridad y determinación”, indicó en un comunicado la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

La Comisión ya había publicado en marzo un libro blanco (documento no legislativo) en el que identificaba las carencias de recursos militares en la UE y, a continuación, presentó un paquete de propuestas para movilizar hasta 800.000 millones de euros en inversiones para 2030. EFE

